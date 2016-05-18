У Тернополі кілька сотень держслужбовців виклали сонце з вишитих рушників (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, флешмоб приурочили Міжнародному дню вишиванки, який відзначають 19 травня.

Участь у заході взяли кілька сотень держслужбовців. Усі вони були одягнуті у вишиванки.

«Сьогодні ми кидаємо своєрідний виклик Адміністрації президента України, Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України і всім обласним державним адміністраціям, щоб вони підтримали нашу ініціативу. Сподіваюся, цей флешмоб продемонструє, що Україна єдина. В нас навіть Степан Бандера у вишиванці. В мене борщівська вишиванка, яка має давню історію. Це наше, рідне, найкраще!», - сказав ініціатор заходу, голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна.