У Тернополі кілька сотень держслужбовців виклали сонце з вишитих рушників (фото)
16:45, 18 травня 2016Тернопіль
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У Тернополі працівники обласної державної адміністрації та обласної ради виклали з вишитих рушників сонце біля пам`ятника Степану Бандері.
УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, флешмоб приурочили Міжнародному дню вишиванки, який відзначають 19 травня.
Участь у заході взяли кілька сотень держслужбовців. Усі вони були одягнуті у вишиванки.
«Сьогодні ми кидаємо своєрідний виклик Адміністрації президента України, Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України і всім обласним державним адміністраціям, щоб вони підтримали нашу ініціативу. Сподіваюся, цей флешмоб продемонструє, що Україна єдина. В нас навіть Степан Бандера у вишиванці. В мене борщівська вишиванка, яка має давню історію. Це наше, рідне, найкраще!», - сказав ініціатор заходу, голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна.
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