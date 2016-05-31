Тернополянина, який задушив свою вагітну подругу, засуджено до 15 років позбавлення волі

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, відповідний вирок виніс учора Тернопільський міськрайонний суд.

Попередньо було встановлено, що 28 лютого 2015-го у гуртожитку на вул. Курбаса підсудний, будучи в стані алкогольного сп’яніння, задушив у ліжку свою 21-річну вагітну подругу під час сварки.

Тіло дівчини виявила вранці її сусідка по кімнаті, повернувшись з роботи.

Невдовзі правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві, який переховувався в одному з сіл Збаразького району. Під час затримання тернополянин чинив опір та наніс тілесні ушкодження працівнику міліції.

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За даними правоохоронців, після скоєного чоловік намагався зімітувати вбивство злодіями, тому викрав цінні речі дівчини.

Викрадені ювелірні вироби та гроші правоохоронців виявили у нього під час затримання.

Підсудного визнали винним за трьома статтями Кримінального кодексу – умисне вбивство жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності, викрадення чужого майна, умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень під час виконанням цим працівником службових обов’язків.