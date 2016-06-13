У Тернополі цьогоріч завершать будівництво радіологічного корпусу

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це сьогодні заявив голова ОДА Степан Барна під час вивчення темпів будівництва об’єкту Тернопільської університетської лікарні.

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"Лабораторний комплекс збудований практично з нуля. На сьогоднішній день готовність даного об’єкту становить майже 70%. Тут здійснюватимуть високопрофесійні та вартісні лабораторні дослідження на сучасному обладнанні, що дасть можливість вчасно діагностувати різні захворювання", — зазначив Барна.

Вартість проекту – 19,5 млн грн. З них 10 млн складуть кошти з фонду регіонального розвитку, 9,5 млн грн — місцевого бюджету. Зокрема 3,5 млн грн. буде скеровано на придбання сучасного діагностичного обладнання.