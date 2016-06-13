На Тернопільщині шахраї виманили у жінки понад 6 тисяч гривень
19:39, 13 червня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині шахраї виманили у жінки понад 6 тис. грн.
Шахраї виманили у жінки понад 6 тис. грн / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до 22-річної тернополянки зателефонував псевдопрацівник банку. Він повідомив їй, що система зафіксувала спроби взламати пін-код картки, а тому необхідно поновити захисні дані картки.
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Отримавши від дівчини всю секретну інформацію, зловмисник зняв усі кошти, що були на картці – 6,2 тис грн.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.
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