На Тернопільщині шахраї виманили у жінки понад 6 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до 22-річної тернополянки зателефонував псевдопрацівник банку. Він повідомив їй, що система зафіксувала спроби взламати пін-код картки, а тому необхідно поновити захисні дані картки.

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Отримавши від дівчини всю секретну інформацію, зловмисник зняв усі кошти, що були на картці – 6,2 тис грн.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.