На Тернопільщині затримали директора спортклубу при отриманні хабара.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що директор районного спортивно-технічного клубу товариства сприяння обороні вимагав 3 тис. грн у водія за документи про проходження 20-ти годинної перепідготовки з керування транспортними засобами категорії «В» та «С1».

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При цьому керівник клубу запевнив, що лише він уповноважений видавати такі довідки.

Службовця затримали на території МРЕВ у Тернопільській області під час отримання неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.368-3 КК України (одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, поєднане з вимаганням).