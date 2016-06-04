У Дніпрі викрили чиновницю, яка вимагала винагороду за видачу держкредиту

16:02, 04 червня 2016
Суспільство
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Працівниця одного з кредитно-фінансових установ при Дніпропетровській ОДА вимагала винагороду за допомогу в отриманні кредиту.

Фото УНИАН

Як повідомили в прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, чиновниця обіцяла місцевій жительці своє сприяння в отриманні кредиту на будівництво будинку в сільській місцевості за кошти обласного та державного бюджету.

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За свої послуги зловмисниця "попросила" 10 тисяч гривень. Зловмисницю затримали під час отримання нею першої частини суми у розмірі 7,5 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження.

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