У Дніпрі викрили чиновницю, яка вимагала винагороду за видачу держкредиту
16:02, 04 червня 2016Суспільство
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Працівниця одного з кредитно-фінансових установ при Дніпропетровській ОДА вимагала винагороду за допомогу в отриманні кредиту.
Фото УНІАН
Як повідомили в прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, чиновниця обіцяла місцевій жительці своє сприяння в отриманні кредиту на будівництво будинку в сільській місцевості за кошти обласного та державного бюджету.
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За свої послуги зловмисниця "попросила" 10 тисяч гривень. Зловмисницю затримали під час отримання нею першої частини суми у розмірі 7,5 тисяч гривень.
Відкрито кримінальне провадження.
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