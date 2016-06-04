У Дніпрі викрили чиновницю, яка вимагала винагороду за видачу держкредиту

Як повідомили в прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, чиновниця обіцяла місцевій жительці своє сприяння в отриманні кредиту на будівництво будинку в сільській місцевості за кошти обласного та державного бюджету.

Читайте такожСуддя Житомирського райсуду отримала 5 років за хабар у 2,4 тисячі доларів

За свої послуги зловмисниця "попросила" 10 тисяч гривень. Зловмисницю затримали під час отримання нею першої частини суми у розмірі 7,5 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження.