На Тернопільщині відкрили поліцейську станцію у Мельниці-Подільській

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, на станції в цілодобовому режимі наразі працюватимуть шестеро поліцейських, у їх користуванні вже є один автомобіль.

Під час відкриття станції начальник обласного управління Нацполіції Олександр Богомол пообіцяв невдовзі розширити штат й забезпечити ще одне авто.

"Щойно закінчиться переатестація, ми збільшимо кількість співробітників, котрі нестимуть службу на станції. Думаю, це буде 8-9 поліцейських. Уже найближчим часом також вирішуватимемо питання із забезпечення станції ще одним службовим автомобілем", - зазначив Богомол.

В урочистому відкритті станції також взяли участь голова обласної ради Віктор Овчарук, народний депутат України Олег Барна, керівники району, селища, громадські активісти, місцеві жителі.

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"Щиро вдячний депутатському корпусу за одностайне підтримання ідеї зі створення поліцейської станції, владі області та району за підтримку у реалізації цього проекту. Ми робимо усе, аби наблизити владу до людей у рамках децентралізації, курс на який взяла наша держава. Відтепер і об’єднана Мельнице-Подільська громада може розраховувати на оперативність правоохоронців", - сказав під час відкриття селищний голова Володимир Боднарчук.