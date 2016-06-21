На Тернопільщині в реанімацію потрапив чоловік, який зачепив пилою лінії електропередач

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, потерпілого з множинними опіками доставили в реанімаційне відділення Бережанської районної лікарні.

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Встановлено, що травми 50-річний мешканець села Рогачин отримав під час обрізання дерев. Потерпілий зачепив пилою дроти електропередачі, внаслідок чого отримав опіки струмом.

Відомості про події внесено до журналу єдиного обліку, правоохоронці з’ясовують усі обставини нещасного випадку.