На Тернопільщині в реанімацію привезли чоловіка з ножовим пораненням

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в Кременці.

Встановлено, що 24-річна кременчанка, яка неодноразово влаштовувала у себе вдома застілля із розпиванням спиртного, запросила двох гостей.

Під час розпивання алкоголю між жінкою та одним із запрошених виник конфлікт. Після тривалої сварки жінка схопила ножа і вдарила ним опонента у грудну клітку.

Медики доставили пораненого в реанімаційне відділення районної лікарні. Його стан оцінюють як вкрай важкий.

Поліцейські затримали підозрювану згідно статті 208 КПК. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 121 Кримінального кодексу ("нанесення тяжких тілесних ушкоджень").