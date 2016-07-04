Тернопільщина на 100% виконала планове задання весняного призову на строкову службу до ЗСУ

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, найкращі показники з перевиконанням плану продемонстрували 5 районів Тернопільщини: Підволочиський - 125%, Зборівський - 123,8%, Козівський - 117,6%, Монастириський - 115,4% та Чортківський - 114,3%.

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Натомість найгірші показники у Тернополя та Підгаєцького району - 81.8%.

У ТОДА зазначили, що виконання планового завдання вдалося виконати завдяки спільній роботі голів районних державних адміністрацій, сільських, селищних та міських голів.

Як відомо, цьогорічний весняний призов тривав з 5 квітня по 30 червня. Згідно із воєнною доктриною України, строковикам заборонено брати участь у бойових діях.