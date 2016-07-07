У Тернополі горів легковий автомобіль

У Тернополі горів легковий автомобіль.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, про пожежу автомобіля «Фольцваген» на вул. Симоненка рятувальникам повідомили сьогодні близько 4 год ранку. Читайте такожНа Тернопільщині горіла вантажівка Загорання ліквідовано черговим караулом частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління. Вогнем пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

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