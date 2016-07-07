У Тернополі горів легковий автомобіль
11:18, 07 липня 2016Тернопіль
124 0
У Тернополі горів легковий автомобіль.
Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, про пожежу автомобіля «Фольцваген» на вул. Симоненка рятувальникам повідомили сьогодні близько 4 год ранку.
Читайте такожНа Тернопільщині горіла вантажівка
Загорання ліквідовано черговим караулом частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління.
Вогнем пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля.
Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter