На Тернопільщині понад півгодини гасили пожежу сміття, через яку могло загорітися 1,5 га пшениці.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інформація про пожежу у с. Дарахів Теребовлянського району надійшла учора о 16.40 на пункт зв’язку 12-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Встановлено, що загоряння виникло орієнтовно о 16.20. Завдяки посушливій погоді пожежа швидко набирала обертів, на момент прибуття працівників ДСНС загальна площа горіння становила 300 м кв, існувала загроза перекидання вогню на розташовані поряд поля з посівами пшениці та ячменю.

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О 17:16 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а о 17.50 – ліквідувати.

Завдяки оперативним діям працівників ДСНС від вогню врятовано посіви пшениці та ячменю на площі 1,5 гектара.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Тернопільщині блискавка спалила 4 тонни кормів і пошкодила господарську будівлю.