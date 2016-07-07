У Тернополі через аварію без води залишився цілий мікрорайон
12:39, 07 липня 2016Тернопіль
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У Тернополі через аварію на водогоні без водопостачання залишився мікрорайон Кутківці.
Кутківці залишилися без води / vodokanal.te.ua
Як повідомиляє комунальне підприємство "Тернопільводоканал", пошкодження виникло сьогодні на водопровідній мережі на вулиці Львівській.
Відтак тимчасово припинено водопостачання мікрорайону Кутківці.
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Скільки часу жителі масиву пробудуть без води, у водоканалі не повідомляють.
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.
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