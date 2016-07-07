У Тернополі через аварію без води залишився цілий мікрорайон

Як повідомиляє комунальне підприємство "Тернопільводоканал", пошкодження виникло сьогодні на водопровідній мережі на вулиці Львівській.

Відтак тимчасово припинено водопостачання мікрорайону Кутківці.

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Скільки часу жителі масиву пробудуть без води, у водоканалі не повідомляють.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.