У Тернополі через аварію без води залишився цілий мікрорайон

12:39, 07 липня 2016
Тернопіль
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У Тернополі через аварію на водогоні без водопостачання залишився мікрорайон Кутківці.

/ vodokanal.te.ua

Як повідомиляє комунальне підприємство "Тернопільводоканал", пошкодження виникло сьогодні на водопровідній мережі на вулиці Львівській.

Відтак тимчасово припинено водопостачання мікрорайону Кутківці.

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Скільки часу жителі масиву пробудуть без води, у водоканалі не повідомляють.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

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