СБУ попередила розтрату 1,3 млн грн, які мали заплатити з бюджету за ремонт насправді невідремонтованої дороги

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного управління СБУ, встановлено, що посадовці комерційного підприємства-підрядника подали до оплати у Службу автомобільних доріг підроблені документи про нібито проведений ремонт кількох ділянок автошляху державного значення Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече.

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Загальна вартість начебто виконаних робіт складала 1,3 млн грн.

За матеріалами СБУ поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 ККУ(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Як повідомляв УНІАН, раніше на Тернопільщині до 3 років позбавлення волі засуджено шахрайку, яка обманом отримала від 19-ти жителів області 0,5 млн грн.