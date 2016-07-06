На Тернопільщині засуджено шахрайку, яка обманом отримала півмільйона гривень

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідний вирок виніс учора Тернопільський міськрайонний суд.

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Було доведено, що обвинувачена, використовуючи у Тернополі орендовані приміщення магазинів з реалізації меблів, упродовж 2014-2015 років укладала з покупцями цивільно-правові договори на проектування, виготовлення, доставку та монтаж меблів, хоча насправді не мала наміру виконувати умови договору та здійснювати поставку меблів.

Покупці згідно з укладеним договором вносили 60% передоплати (авансу) від загальної вартості меблів для їх виготовлення.

Таким чином шахрайка шляхом обману незаконно заволоділа коштами 19 громадян на загальну суму 500 тис. грн.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду обвинувачену визнано винною у вчиненні інкримінованого їй злочину, передбаченого ч.1, ч.3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах) та засуджено до 3 років позбавлення волі.