На Тернопільщині відбудеться Свято Теребовлянського замку та фестиваль "Забави у княжому місті"

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, офіційне відкриття фестивалю зпочнеть с4 год біля пам’ятника князю Васильку, відтак учасники вирушать на Замкову гору. О 15.30 тут розпочнеться концерт за участю творчих колективів.

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Крім того, у рамках фестивалю буде діяти виставка робіт майстрів народних художніх промислів, відбудуться спортивні змагання.

Свято замку у Теребовлі є частиною загальнообласної програми облдержадміністрації з популяризації замків та фортець області.

Свята замків вже відбулися в Збаражі, Кременці, Бережанах, Сидорові, Скалаті. Після Теребовлі 24 липня естафету прийме Чортків.

Довідка УНІАН. Теребовлянська фортеця збудована у 1630-ті роки біля обриву високого плато (51 метр) на правому березі Гнізни.

Замок складений з різного розміру блоків і плиток теребовлянського пісковику. Рештки стін, що збереглися, мають 4-5 м завтовшки, висоту до 18 м, а їх загальна довжина становить 107 м. Мури замку сходяться до величезної еліпсоподібної вежі, яка значно виступає за межі оборонних мурів.