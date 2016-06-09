На Тернопільщині 12 червня відбудеться Свято замку у Сидрові
12 червня на Тернопільщині відбудеться Свято замку у Сидрові Гусятинського району.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, захід відбудеться в рамках Свят замків, влаштованих з метою популяризації старовинної архітектури області.
Церемонія урочистого відкриття свята розпочнеться о 17 год.
Передуватимуть цьому фінальні змагання XXVI сільських спортивних ігор.
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В програмі святкувань – забави для дітей і дорослих, польова кухня, танці.
Також гості зможуть оглянути виставку ретро-автомобілів.
О 22 год розпочнеться забава із гуртом «Железняк».
Довідка УНІАН. Сидорівський замок, або як його ще називають замок Калиновських – збудований Марціном Калиновським, чернігівським воєводою у 40-вих рр. ХVIІ ст..
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