На Тернопільщині 12 червня відбудеться Свято замку у Сидрові

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, захід відбудеться в рамках Свят замків, влаштованих з метою популяризації старовинної архітектури області.

Церемонія урочистого відкриття свята розпочнеться о 17 год.

Передуватимуть цьому фінальні змагання XXVI сільських спортивних ігор.

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В програмі святкувань – забави для дітей і дорослих, польова кухня, танці.

Також гості зможуть оглянути виставку ретро-автомобілів.

О 22 год розпочнеться забава із гуртом «Железняк».

Довідка УНІАН. Сидорівський замок, або як його ще називають замок Калиновських – збудований Марціном Калиновським, чернігівським воєводою у 40-вих рр. ХVIІ ст..

Унікальна оборонна споруда, яка має вигляд корабля, збудований з ламаного вапняку.