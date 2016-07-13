У тернополянина викрали та спалили автомобіль.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про зникнення транспорту марки "Renault 9" надійшло у місцевий відділ поліції учора. Потерпілий заявив, що його іномарка в дворі будинку на вул. Чалдаєва, де він мешкає.

У вчора ввечері від чергового дирекції залізничних перевезень надійшло повідомлення про згорілий автомобіль неподалік аеропорту в селі Смиківці біля колії на перегоні "Тернопіль-Бірки".

Слідчо-оперативна група виявила, що згорів саме викрадений вночі "Renault 9".

Причину загорання автомобіля встановить експертиза.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом відкрито кримінальне провадження відповідно до ст. 289 ч. 1 ККУ.