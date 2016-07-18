Житель Тернополя здав в поліцію 25 одиниць холодної зброї (фото)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зробив він це в рамках місячника добровільної здачі зброї.

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Зокрема чоловік приніс штик-ножі, багнети парадні та до рушниць системи Маузер, "Мосіна", "Арісака", "Бутчер", "Манліхер" та інших, а також сокиру і льодоруб.

«Дана зброя буде перевірена по обліках МВС України і в подальшому зареєстрована на громадянина, як колекційна», - розповів старший інспектор з особливих доручень управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області Степан Джинджиристий.