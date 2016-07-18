Житель Тернополя здав в поліцію 25 одиниць холодної зброї (фото)
17:12, 18 липня 2016Тернопіль
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Дана зброя буде перевірена по обліках МВС України і в подальшому зареєстрована на громадянина, як колекційна, заявили у полиції.
Зокрема чоловік приніс штик-ножі / НПУ
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зробив він це в рамках місячника добровільної здачі зброї.
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Зокрема чоловік приніс штик-ножі, багнети парадні та до рушниць системи Маузер, "Мосіна", "Арісака", "Бутчер", "Манліхер" та інших, а також сокиру і льодоруб.
«Дана зброя буде перевірена по обліках МВС України і в подальшому зареєстрована на громадянина, як колекційна», - розповів старший інспектор з особливих доручень управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області Степан Джинджиристий.
Фото: НПУ
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