На Тернопільщині шахрай викрав 120 тис. євро, які сім’я зібрала для операції хворої на рак дитини

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, із заявою учора в поліцію звернувся дідо дівчинки, який повідомив, що кошти, які збирали місяцями з допомогою волонтерів, вкрав шахрай.

Заявник розповів, що його онука, в якої виявили рак крові, перебувала на лікуванні у клініці "Охматдит" в Києві. Аби врятувати їй життя необхідно було 200 тис. євро.

Родина таких грошей не мала, тому звернулася до волонтерів та меценатів. Сюжети про хвору дівчинку транслювався на центральних телевізійних каналах.

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Нещодавно в клініку прийшов чоловік, представився учасником київського волонтерського руху Олександром Оленюхом і заявив, що його організація готова допомогти. Мовляв, рідним потрібно зібрати лише 120-150 тис. євро, а решту оплатить його організація і забезпечить проведення операції в Італії.

Коли вдалося зібрати 120 тис. євро, чоловік приїхав у село Біла Тернопільського району, забрав дану суму і запевнив, що батьки можуть виїжджати в Італію, де все готово для проведення операції.

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Мама одразу ж вилетіла з донькою до Італії, але їх там ніхто не зустрів. В аеропорту дівчинці стало погано і її забрала до лікарні швидка. Проте грошей у родини на лікування уже немає.

Правоохоронці розшукують шахрая.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 190 ч. 4 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).