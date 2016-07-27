На Тернопільщині внаслідок асфіксії померла місячна дівчинка

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про смерть дитини до правоохоронців надійшло вночі 25 липня від фельдшера бригади швидкої допомоги, які прибули на виклик в одне із сіл Теребовлянського району.

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Медиків викликали батьки дівчинки після того, як дитині раптово стало зле. Бригада швидкої допомоги, яка прибула на виклик, лише констатувала смерть дитини.

В результаті судово-медичної експертизи було встановлено, що причиною смерті немовляти стала асфіксія рідиною шлункового вмісту.