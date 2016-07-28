На Тернопільщині під час спалювання сухої трави загинув 73-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора в Бучацькому районі.

Як розповіли правоохоронцям очевидці, пенсіонер спалював суху траву у полі і раптом зник. Коли люди прийшли на його ділянку, чоловік уже був мертвим.

Читайте такожНа Тернопільщині горів комбайн

На тілі загиблого слідів насильницької смерті поліцейські не виявили.

За версією правоохоронців, у пенсіонера стався серцевий напад, він упав, а відтак задихнувся чадним газом.

Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

За фактом смерті пенсіонера поліцейські проводять перевірку.

Як повідомляв УНІАН, у вихідні на Тернопільщині в одному з господарств згоріло 24 га ячменю.