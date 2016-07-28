На Тернопільщині під час спалювання сухої трави загинув 73-річний чоловік
На Тернопільщині під час спалювання сухої трави загинув 73-річний чоловік.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора в Бучацькому районі.
Як розповіли правоохоронцям очевидці, пенсіонер спалював суху траву у полі і раптом зник. Коли люди прийшли на його ділянку, чоловік уже був мертвим.
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На тілі загиблого слідів насильницької смерті поліцейські не виявили.
За версією правоохоронців, у пенсіонера стався серцевий напад, він упав, а відтак задихнувся чадним газом.
Тіло направлено на судово-медичну експертизу.
За фактом смерті пенсіонера поліцейські проводять перевірку.
Як повідомляв УНІАН, у вихідні на Тернопільщині в одному з господарств згоріло 24 га ячменю.