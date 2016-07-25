На Тернопільщині в одному з господарств згоріло 24 га ячменю.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора близько 15 год в с. Переходи Чортківського району.

Загорілося поле загальною площею 51 га, що належить місцевому фермерському господарству. Вогнем знищено ячмінь на площі близько 24 га.

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Для гасіння пожежі було залучено 2 відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини та відділення 22-го державного пожежно-рятувального поста управління, а також 3 трактори та 8 працівників фермерського господарства.

Причина пожежі та завдані збитки встановлюються.