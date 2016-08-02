У Тернополі з приміщення приватного підприємства викрали 130 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про крадіжку поліцейських повідомило керівництво підприємства, зазначивши, що сталася вона в період з 30 липня по 1 серпня, коли в офісі нікого не було.

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Слідчі на місці виклику виявили, що невідомі проникли до приміщення, пошкодивши серцевину врізного замка на вхідних дверях. Касир підприємства стверджує, що раніше ніколи не залишав на вихідні такі великі суми грошей. Проте у ці вихідні виникла непередбачувана ситуація і вся сума залишилася в кабінеті.

Правоохоронці за даним фактом порушили кримінальне провадження за ст. 185 ч. 3 ККУ (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах).