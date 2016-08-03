У Тернополі госпіталізували жінку, яка кинулася під колеса вантажівки.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася сьогодні близько 2.30 на об’їздній дорозі Тернополя.

Жінку потрапила під колеса автомобіля “MERCEDES-Benz Atego”. За словами водія, потерпіла раптово вибігла на проїжджу частину.

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Очевидці кажуть, що жінка перед цим була на автозаправці, була засмученою, плакала, запитувала, як пройти на Микулинецький міст.

Свідки розповідають, що водій вантажівки намагався уникнути зіткнення, але потерпіла продовжувала бігти у напрямку автівки.

З тяжкими тілесними ушкодженнями, з відкритою черепно-мозковою травмою потерпілу госпіталізували.

Зараз правоохоронці встановлюють її особу.