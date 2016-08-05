У Тернополі виявили водія, рівень алкоголю в крові якого перевищував норму в 17 разів.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, патрульні зупинили 43-річного водія Toyota Corolla учора в обідню пору на вул. 15 квітня.

В його крові виявили 3,49 проміле алкоголю. Це у 17 разів перевищує допустиму норму.

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На водія інспектори склали протокол за ст. 130 КУпАП.

Окрім того, вилучили посвідчення водія.

Загалом, упродовж тижня патрульні зупинили 8 водіїв, які керували автомобілем у стані сп’яніння.