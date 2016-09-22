Тернопільська облрада утворила дві комунальні спортивні школи

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні прийняли на черговій сесії.

За дані рішення проголосував 51 з 54 депутатів, троє не голосувало.

Зокрема утворено Тернопільську обласну дитячо-юнацьку спортивну школу із зимових видів спорту, на її утримання в бюджеті передбачили 468,6 тис. грн.

Також утворено обласну дитячо-юнацьку спортивну школу з літніх видів спорту, яка отримала на утримання 282,5 тис. грн.

Обидві школи діятимуть в приміщенні обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді в центрі міста.