У Тернопільській області обсяги промислового виробництва у серпні збільшилися на 8,1%

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, порівняно з липнем 2015 року обсяги виробництва в серпні зменшились на 3,1%.

У серпні 2016 року порівняно з серпнем 2015 року спад зафіксовано у галузі виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 88,5%, машинобудування – на 29,2%, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри – на 9,6%.

Натомість обсяги виготовлення виробів з деревини та виробництво паперу зросло на 43,7%, у галузі виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 39,3%, у галузі металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів – на 29,5%, у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 21,8%, галузі металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів – на 43,1%.

Об’єми виробництва та розподілення електроенергії, газу та води у серпні порівняно з серпнем 2015 року зросли на 1,5%.

Серед найважливіших видів промислової продукції у січні-серпні 2016 року порівняно з січнем-серпнем 2015року в області виробництво масла вершкового збільшилось на 26,6% до 3,125 тис. т, молока – на 4,8% до 19,607 тис. т, сирів кисломолочних – на 9,4% до 894 т, йогуртів – на 1% до 17,342 тис. т.

Виробництво ковбасних виробів зменшилоася на 17,6% до 309 т, мороженої яловичини – на 48,5% до 2,036 тис. т.

Виробництво свіжої яловичини зросло у 5,7 разів до 4,581 тис. т, телятини – на 84,8% до 558 т.

Виробництво борошна зменшилося на 5,2% до 31,168 тис. т, хлібобулочних виробів – на 19,6% до 5,53 тис. т.

Виробництво піску у січні-серпні в області збільшилося на 22,7% до 53 тис. куб. м, гальки, гравію, щебеню і каменю – на 57,1% до 1,364 млн. куб. м.

Електроенергії в області у січні-серпні вироблено 7,5 млн. кВт. год – на 11,8% менше, ніж у січні-серпні минулого року.