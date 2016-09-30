На Тернопільщині невідомі залякують бізнесмена, вдруге підкинувши на його подвір’я муляж вибухівки

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, сьогодні в поліцію звернувся житель села Байківці Тернопільського району, повідомивши, що виявив на подвір’ї вибухівку, зробленій зі снаряду.

На місце виклику одразу виїхала слідчо-оперативна група, група швидкого реагування, експерти вибухо-технічної служби та представники служби надзвичайних ситуацій.

При огляді знахідки з’ясувалося, що це муляж.

За словами начальника Тернопільського відділення поліції Віктора Волощука, за вже друге повідомлення про підкинутий снаряд на даному подвір’ї.

Чоловік, який переїхав на Тернопільщину зі Львова, де займався інвестиційним бізнесом, розповів поліцейським, що йому неодноразово на сторінку в соцмережах приходили повідомлення з вимогою поділитися грошима. Невідомі вимагають у нього 5 тис. доларів.

Наразі правоохоронці оглядають територію, опитують свідків та з’ясовують причетних до інциденту осіб.