На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув 23-річний пасажир мотоцикла

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, автопригода сталася учора о 19.30 в Зборові.

Встановлено, що водій мотоциклу "Хонда", їдучи разом з пасажиром у бік центру міста, почав обганяти автобус марки "Богдан". В цей момент автобус виконував маневр лівого повороту, як наслідок автобус і мотоцикл зіткнулися.

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22-річного водія "Хонди" із відкритою черепно-мозковою травмою, численними ушкодженнями та переломами госпіталізували до реанімаційного відділення.

За фактом порушення ПДР порушено кримінальне провадження.