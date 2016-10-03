На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув 23-річний пасажир мотоцикла
15:39, 03 жовтня 2016Тернопіль
248 0
Травми 23-річного пасажира, який їхав без мотошолома, виявилися смертельними.
Оформление ДТП / gk-press.if.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, автопригода сталася учора о 19.30 в Зборові.
Встановлено, що водій мотоциклу "Хонда", їдучи разом з пасажиром у бік центру міста, почав обганяти автобус марки "Богдан". В цей момент автобус виконував маневр лівого повороту, як наслідок автобус і мотоцикл зіткнулися.
Читайте такожУ Тернополі понад годину гасили пожежу в колійному цеху ремонтно-механічного заводу
22-річного водія "Хонди" із відкритою черепно-мозковою травмою, численними ушкодженнями та переломами госпіталізували до реанімаційного відділення.
За фактом порушення ПДР порушено кримінальне провадження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter