Голова Тернопільщини пропонує прозорі правила заготовки та продажу деревини

Як повідомляє прес-служба облдержадміністрації, під час засідання круглого столу на тему «Стан розвитку та проблемні питання суб’єктів діяльності малого та середнього бізнесу деревообробної та суміжних галузей області» Барна підкреслив необхідність легалізувати деревообробні підприємства, а також створити сприятливі умови для місцевого виробника.

«Я радикально налаштований навести порядок у сфері лісового господарства. Перше – це легалізація. Бо це просто нонсенс, коли на пилорамі числитися лише один працівник і його зарплата становить 1 500 гривень, як нерідко роботодавці вказують в офіційних документах. Наступний крок – прийняти положення, щоб 50% сировини, проданої на аукціоні, залишалося на місці переробки», – сказав Барна.

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Відтак Тернопільському обласному управлінню лісового та мисливського господарства доручено підготувати звернення до Кабінету міністрів України, Держлісагенства України з пропозиціями внести зміни до положення про реалізацію необроблених лісоматеріалів.

Зокрема, пропонується обумовити в положенні, що загальні аукціонні торги повинні відбуватися щоквартально у дві торгові сесії, при цьому до участі у першій допускати покупців, виробництво яких розміщується на території області.

Начальник Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства Олег Яремко під час робочого столу повідомив, що за 9 місяців поточного року офіційно зафіксовано 107 випадків незаконної вирубки лісу, складено 36 протоколів.

«Крім того, окремі підприємства розпочали масову закупівлю лісу й, необгрунтовано піднімаючи на них ціни, у подальшому диктують свої умови», – повідомив Яремко.

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В результаті правоохоронним та контролюючим органам доручено активізувати свою діяльність для попередження подібних дій в подальшому.

За підсумками круглого столу також було домовлено забезпечувати вільний доступ громадськості до планів проведення господарських заходів (вирубок) на території лісового фонду, а також оприлюднення на офіційних сайтах управління, місцевих органів влади дозвільних документів про здійснення вирубки.