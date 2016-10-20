На Тернопільщині евакуювали учнів та вчителів школи через хибне повідомлення про замінування

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації Головного управління Національної поліції Тернопільської області, вчора близько п’ятнадцятої години в учительську загальноосвітньої школи села Глещава Теребовлянського району зателефонував невідомий чоловік і повідомив, що в навчальному закладі встановлено вибуховий пристрій.

На місце події вихали всі екстрені служби району, вибухотехніки та кінологи. З приміщення школи евакуювали учнів та працівників. Також довелося евакуювати вихованців та вихователів дитячого садка, який знаходиться у приміщенні школи.

В результаті огляду вибухових пристроїв не знайшли. Повідомлення виявилося хибним.

Поліцейські встановлюють особу зловмисника, який повідомив про замінування.

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.