У Тернополі згорів вагон пасажирського потяга (фото, відео)

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла вранці 30 жовтня на території моторвагонного депо.

Горів дизельний мотор-вагон, який готували до проведення ремонтних робіт. Вогонь охопив близько 50 м. кв.

До гасіння пожежі було залучено 24 рятувальники, 5 одиниць пожежної техніки та пожежний потяг. Пожежу ліквідували через півгодини після виклику.

Внаслідок займання знищено салон пасажирського вагону та задній тамбур, пошкоджено передній тамбур.

Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.