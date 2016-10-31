У Тернополі згорів вагон пасажирського потяга (фото, відео)
12:12, 31 жовтня 2016Тернопіль
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У Тернополі внаслідок пожежі згорів вагон дизель-потяга.
У Тернополі згорів вагон дизель-потяга
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла вранці 30 жовтня на території моторвагонного депо.
Горів дизельний мотор-вагон, який готували до проведення ремонтних робіт. Вогонь охопив близько 50 м. кв.
До гасіння пожежі було залучено 24 рятувальники, 5 одиниць пожежної техніки та пожежний потяг. Пожежу ліквідували через півгодини після виклику.
Внаслідок займання знищено салон пасажирського вагону та задній тамбур, пошкоджено передній тамбур.
Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
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