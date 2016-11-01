На Тернопільщині п’яна матір загубила шестирічну доньку

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції Тернопільської області, про зникнення дівчинки 30 жовтня близько п'ятої ранку повідомила її матір.

Вона заявила, що донька вийшла з дому опівночі і не повернулася. При цьому опитати жінку правоохоронцям відразу не вдалося, оскільки вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

Через кілька годин поліцейські виявили дитину. Вона була у сусідки.

Сусідка розповіла, що напередодні увечері вийшла зі свого будинку і побачила на вулиці маленьку дівчинку, яка намагається підняти з землі матір, що перебувала у нетверезому стані. Жінка допомогла дитині завести маму додому. Та оскільки будинок не опалювався і в ньому не було умов для ночівлі дівчинки, сусідка забрала її до себе.

Вранці матір не пам'ятала, де поділася дитина, тому звернулася до правоохоронців.

До матері будуть вжиті заходи адміністративного впливу.