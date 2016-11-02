Міський голова Тернополя Надал подав е-декларацію з 663 тисяч гривень доходів за 2015 рік

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в декларації, розміщеній на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з декларацією, доходи міського голови в 2015 році складалися з: зарплати – 163 тис. 175 грн та доходу від відчуження рухомого майна – 500 тис. грн.

Надал задекларував дві квартири: площею 58,7 кв. м та 61,2 кв. м

Дружина Надал задекларувала земельну ділянку площею 1,2 тис. кв. м, співвласницею якої є дочка подружжя, а також ділянку площею 2,5 тис. кв. м, яка цілковито належить дружині мера.

Також дружина Надала спільно з його дочкою є власницями будинку площею 399,1 кв. м.

Згідно з декларацією, на банківському рахунку у Надала – 80 тис. 518 грн, 2 тис. 941 євро та 929 доларів. Готівкою він зберігає 200 тис. грн.

Надал також задекларував 70 тис. 731 грн сплаченої банківської позики, а його дружина – 97 тис. 525 грн зобов'язання за договорами страхування.