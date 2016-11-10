Литва передала Тернопільщині копії портретів князів Вишнівецьких, які зберігаються в музеях України, Білорусі, Литви

Дані портрети Литва передала палацу Вишнівецьких.

«За кошти Міністерства закордонних справ Литовської Республіки були зроблені фотокопії на полотні з 14 портретів, на яких зображені видатні члени родини Вишневецьких. Сьогодні литовська сторона передає ці картини, як нашу спільну культурну спадщину та історичну пам'ять, що об’єднує Литву і Україну для подальшого експонування та зберігання у Вишнівецькому палаці, де мешкали останні представники славетного роду», – зазначила директор громадської організації «East European Cooperation» Беатріче Белявців.

На виставці представлені портрети найвідоміших представників родини Князів Вишнівецьких XVI-XVIII ст. Упорядник збірки портретів – доцент Історичного Факультету Вільнюського Університету др. Ґенуте Кіркєне.

«Цього року ми започаткували нову ініціативу – проведення Свят замків. Завдяки цьому наші пам`ятки, в тому числі і Вишнівецький палац, відвідало значно більше туристів. Більше 20 замків Тернопілля тісно пов`язані з історією нашої держави, Польщі та Литви. Саме тому для нас так важливо, що Литовська сторона приділяє особливу увагу популяризації спільної історії та культури. Нам дуже важливо знати і розуміти події минулого, щоб розвивати наші відносини надалі», – сказав під час відкриття експозиції голова ТОДА Степан Барна.

Довідка УНІАН. Найбільш відомий з роду Вишнівецьких був князь Дмитро, який на початку 1550-х років заснував замок на острові Мала Хортиця, згуртував навколо нього козаків і цим поклав початок Запорозької Січі. Саме тому його вважають першим козацьким гетьманом.

У XVII–XVIII ст. Князі Вишнівецькі були правлячою родиною Речі Посполитої.

19 червня 1669 р. Михайло Корибут Вишнівецький був вибраний Польським королем і Великим Князем Литовським після правління шведської династії Вази.