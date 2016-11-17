Поблизу Тернополя майже 3 години гасили пожежу на одному з підприємств

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора о 19.29 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Великі Бірки Тернопільського району.

О 19.55 на місце події прибули вогнеборці пожежної команди села Великі Бірки, які встановили, що горять промислові приміщення місцевого підприємства.

Невдовзі на допомогу місцевим рятувальникам прибув черговий караул ДПРЧ-З та черговий караул частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління. Зусилля рятувальників спрямовувалися на недопущення перекидання полум'я на сусідню будівлю.

О 21:25 до ліквідації залучили ще пожежників 1-го державного пожежно-рятувального загону 1-ї ДПРЧ Управління.

О 21.10, за даними центру пропаганди, загорання було локалізовано, а о 22.26 – повністю ліквідовано.

Вогонь знищив покрівлю, внутрішнє облицювання стін, бетономішалку, вібростіл, меблі, інструменти. Причини виникнення події та матеріальні збитки встановлюються.