На Тернопільщині 82-річного пенсіонера, якого розшукували понад тиждень, знайшли замерзлим у полі

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про зникнення свого батька житель села Іванчани Збаразького району повідомив правоохоронців 11 листопада.

Правоохоронці з’ясували, що літній чоловік, який проживав сам, пішов з дому ще 8 листопада. Двома днями пізніше його бачили у селі Заруддя. Свідки повідомили, що чоловік був дезорієнтований.

В неділю 20 листопада тіло пенсіонера виявив мисливець у снігах в полі між селами Заруддя та Раковець.

Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Під час первинного огляду слідів насильницької смерті не виявлено.

За попередінми даними, пенсіонер помер від переохолодження.