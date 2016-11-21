На Тернопільщині 82-річного пенсіонера, якого розшукували понад тиждень, знайшли замерзлим у полі
13:33, 21 листопада 2016Тернопіль
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За попередінми даними, пенсіонер помер від переохолодження.
Фото severpost.ru
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про зникнення свого батька житель села Іванчани Збаразького району повідомив правоохоронців 11 листопада.
Правоохоронці з’ясували, що літній чоловік, який проживав сам, пішов з дому ще 8 листопада. Двома днями пізніше його бачили у селі Заруддя. Свідки повідомили, що чоловік був дезорієнтований.
В неділю 20 листопада тіло пенсіонера виявив мисливець у снігах в полі між селами Заруддя та Раковець.
Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Під час первинного огляду слідів насильницької смерті не виявлено.
За попередінми даними, пенсіонер помер від переохолодження.
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