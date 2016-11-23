У Тернополі відкрили кримінальну справу через вибух газу в каналізаційних шахтах

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, подію кваліфіковано за ст.271 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого).

Читайте такожНа Тернопільщині поліція недоукомплектована на 20,7%

Встановлено, що 22 листопада працівники «Тернопільміськгазу» проводили розкопки, аби виявити місце витоку газу для подальших зварювальних робіт, а також, щоб газ не збирався в каналізаційних мережах.

Наразі слідчі встановлюють, на скільки якісно вони виконали свою роботу.

Як повідомляв УНІАН, учора внаслідок вибуху газу в каналізаційних колодязях на вул. Чехова було травмовано двох осіб. Один з травмованих отримав 17% опіків тіла, його стан оцінюється як середньої тяжкості.

Внаслідок вибуху пошкоджено 12 шахтових колодязів.

Сьогодні для проведення аварійних робіт було припинено постачання газу на мікрорайон Новий світ. Без газу опинилися будинки на 21-ій вулиці.