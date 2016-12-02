На Тернопільщині затримали організаторів фінансової піраміди, які видурили в людей 2,7 мільйона

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що 3 керівники товариства з ознаками фінансової піраміди та найняті ними особи на території Тернопільської та інших областей України незаконно заволоділи грошовими коштами громадян.

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Шахраї обіцяли захмарні прибутки через інвестування вкладів у групу іноземних інвестиційних компаній. Насправді ж товариство не отримало статусу фінансової установи, а тому не мало права здійснювати інвестиційну діяльність на території України. Кошти, отримані обманним шляхом, привласнювались керівниками товариства.

Злочин викрито спільно із працівниками СБУ та поліції.

Учора правоохоронцями Тернопільщини затримано трьох осіб, причетних до організації шахрайської схеми.

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ст.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).