В рамках ротації додому повернулися співробітники роти поліції особливого призначення "Тернопіль"

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, усі бійці повернулися живими та неушкодженими. Зустріли їх рідні та керівництво управління Національної поліції.

«Хочу щиро подякувати особовому складу роти за дисципліну та сумлінне ставлення до своїх професійних обов’язків. За час несення служби наш підрозділ затримав тридцять осіб, які причетні до діяльності так званих псевдореспублік», – сказав керівник ротації, майор поліції Віталій Цап.

Місцем дислокації загону роти спецпризначення «Тернопіль» була Луганщина. Службу бійці несли на блокпостах Бахмут та Гірське.

Після кількаденного відпочинку вони повернуться до служби на території області.