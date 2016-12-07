В рамках ротації додому повернулися співробітники роти поліції особливого призначення "Тернопіль"

16:56, 07 грудня 2016
Тернопіль
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Усі бійці повернулися живими та неушкодженими, вони несли службу на блокпостах Бахмут та Гірське в Луганській області.

Фото прес-служби Нацполіції Тернопільської області

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, усі бійці повернулися живими та неушкодженими. Зустріли їх рідні та керівництво управління Національної поліції.

Фото прес-служби Нацполіції Тернопільської області

«Хочу щиро подякувати особовому складу роти за дисципліну та сумлінне ставлення до своїх професійних обов’язків. За час несення служби наш підрозділ затримав тридцять осіб, які причетні до діяльності так званих псевдореспублік», – сказав керівник ротації, майор поліції Віталій Цап.

Місцем дислокації загону роти спецпризначення «Тернопіль» була Луганщина. Службу бійці несли на блокпостах Бахмут та Гірське.

Після кількаденного відпочинку вони повернуться до служби на території області.

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