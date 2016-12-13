Школи Тернополя закрились на карантин через грип

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення сьогодні прийняла комісія з питань надзвичайних ситуацій при міській раді.

У рішенні сказано, що навчання у освітніх закладах міста призупиняється з 14 по 16 грудня включно.

«За останніми даними у Тернополі перевищено епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ на 6,2%. Причому кількість хворих щоразу збільшується, половина з них – діти. Тому було прийнято рішення оголосити карантин у школах Тернополя, а також рекомендовано призупинити навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах міста», – пояснив заступник міського голови Леонід Бицюра.

Комісія також зобов’язала у місцях масового скупчення людей ввести масковий режим, зокрема, у громадському транспорті, у закладах громадського харчування, побуту та посилити дезінфекцію транспортних засобів і приміщень.