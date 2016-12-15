У Тернополі затримали водія, вміст алкоголю в крові якого перевищував норму в 7 разів

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції міста, учора на пр. Злуки патрульні зупинили автомобіль Smart, водій якого не ввімкнув покажчика повороту.

При спілкуванні з правопорушником патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Окрім того, необхідних документів водій при собі не мав. Йому запропонували пройти освідчування на місці. Драгер показав 1,32 проміле алкоголю в крові.

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На водія інспектори склали протокол за ст.130 (керування у стані алкогольного сп’яніння) та винесли постанову за ч.1ст.126 КУпАП (керування без відповідних документів).

Як відомо, раніше на Тернопільщині у ДТП загинула 38-річна жінка.