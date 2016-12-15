На Тернопільщині у ДТП загинула 38-річна жінка

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора, 14 грудня близько 14.50 на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка неподалік села Кам'янки Підволочиського району.

Встановлено, що водій автомобіля «Toyota Solara», жителька селища Підволочиськ врізалася у «КАМАЗ» з причіпом-самоскидом.

В результаті зіткнення жінка померла ще до приїзду бригади швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля, рухаючись у напрямку Тернополя, не обрала безпечної швидкості, не врахувала погодних умов та стан дорожнього покриття. Іномарку занесло, жінка втратила контроль над керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху, зіткнувшись з вантажівкою.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого).