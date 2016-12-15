У Тернополі відкрили третю підстанцію швидкої допомоги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, участь у відкритті взяли голова облради Віктор Овчарук, голова ОДА Степан Барна, медики.

Підстанція діятиме на Сонячному масиві на вул. Київській.

Як розповів директор комунального закладу Тернопільської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Михайло Джус, підстанція обслуговуватиме майже 30 тис. жителів Тернополя. Максимальний радіус доїзду - 8 км.

«Тут працюватиме спеціалізована кардіологічна бригада та дві загальнопрофільні бригади екстреної медичної допомоги. Крім того, тут буде функціонувати кабінет для амбулаторного прийому громадян, які будуть звертатися безпосередньо на підстанцію, цілодобово чергуватиме фельдшер», - зазначив Джус.

Барна зазначив, що цьогоріч на забезпечення швидких медикаментами було спрямовано 3,3 млн грн.

«Цього року нам вдалося зробити чимало у галузі медицини. Роботу у цьому напрямку будемо продовжувати і надалі, адже це – частина нашої стратегії. Завдяки відкриттю підстанції екстреної медичної допомоги жителі Тернополя зможуть набагато швидше отримувати кваліфіковану медичну допомогу. А це допоможе зменшити кількість летальних випадків», – сказав Барна.

Загалом, для перепланування приміщення і ремонтних робіт на підстанції витрачено біля 100 тис. грн. Це кошти з обласного бюджету та спецрахунку.

Довідка УНІАН. У складі комунального закладу Тернопільської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» створено 5 станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, 4 з яких мають статус відокремлених підрозділів з правом самостійної господарської діяльності. Це Бережанська, Кременецька, Теребовлянська і Чортківська станції екстреної (швидкої) медичної допомоги». У складі станцій функціонує 23 підстанції.

Для забезпечення виконання нормативу своєчасного надання екстреної медичної допомоги в області функціонує 27 пунктів постійного базування бригад Е(Ш)МД. У Центрі працює 1408 штатних працівників, в тому числі 189 лікарів, 647 молодших спеціалістів з медичною освітою, 77 молодшого медичного персоналу, 419 водіїв бригад.