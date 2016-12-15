На Тернопільщині депутат сільради під ніком "Роман Шухевич" розбещував неповнолітніх дівчат

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, в поліцію звернулися батьки 14-річної а школярки з Рівненщини, які повідомили, що їх дочка познайомилася в соцмережах із користувачем під ніком «Роман Шухевич». Спочатку вони переписувалися, далі обмінялися телефонами. Тривало спілкування близько п’яти місяців.

Через деякий час чоловік почав здійснювати на неповнолітню психологічний тиск, вимагаючи, аби школярка надіслала йому фото порнографічного характеру. Досягши бажаного, він почав вимагати, аби школярка зняла відео, де вона вступає в інтимні стосунки з ще однією дівчиною.

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Коли дівчина відмовилася, її через деякий час викликав директор школи разом з матір’ю і заявив про намір відрахувати навчального закладу через розміщені в соцмережах інтимні фото дівчинки, які вона надсилала збоченцеві.

Встановлено, що житель Почапинець через соціальні мережі знайомився і з іншими молодими дівчатами, пропонував їм зустрітися, спонукав до статевих стосунків, які записував на відео.

Згодом відзнятий матеріал використовував для шантажу, аби змусити дівчат займатися проституцією.

Зловмисникові оголошено підозру у порушенні одразу чотирьох статей Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 156 (розбещення неповнолітньої особи), ч. 4 ст. 301 (примушування неповнолітньої особи до участі у створенні зображень порнографічного характеру та їх розповсюдження, ч. 2 ст. 302 (звідництво для розпусти з метою наживи) та ч. 2 ст. 303 (втягнення в зайняття проституцією кількох осіб з використанням шантажу).

Учора у Тернопільський міськрайонний суд скеровано було скеровано клопотання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 128 тис. грн. За результатами розгляду судом прийнято рішення про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Дане рішення оскаржується Тернопільською місцевою прокуратурою.