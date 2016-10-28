Депутата з Тернопільщини підозрюють у сутенерстві та розповсюдженні дитячої порнографії

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації Головного управління Національної поліції у Тернопільській області, жертвою зловмисника стала 16-річна школярка з Рівненщини.

Дівчина познайомилася із чоловіком у соцмережах. Він представився заможним бізнесменом та волонтером. Чоловік заявив про намір одружитися на дівчині, але спочатку попросив вислати її фото у стилі «ню». Зловмисник пояснив, що про свою майбутню дружину має знати все. Коли школярка виконала прохання знайомого, він поставив жертву перед вибором: або вона займається проституцією, або відверті фото побачать усі. Дівчина спочатку погодилася, але згодом наважилася відмовити шантажистові. Тож депутат розмістив фото на сайті школи, де навчається мешканка Рівненщини. Фотографії побачив директор школи, який викликав дівчину з матір’ю і пригрозив відрахуванням з навчального закладу. Відтак, мати школярки звернулася до правоохоронців.

У ході слідства з’ясувалося, що жертвами депутата стали ще троє дівчат з Тернополя. Зловмисник змушував їх займатися проституцією таким же шляхом. Дівчата за вимогою шантажиста виїздили на виклики до клієнтів. За їх послуги сутенер отримував від 500 до 1000 гривень.

Протиправною діяльністю чоловік займався два роки. З метою пошуку клієнтів він розмістив в інтернеті оголошення про надання сексуальних послуг. На зароблені від експлуатації дівчат гроші чоловік утримував власну родину.

Стосовно депутата розпочато кримінальне провадження.