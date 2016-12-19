На Тернопільщині з нагоди свята Миколая півтисячі сімей отримали подарунки від "Бучачагрохлібпрому"

Як повідомили УНІАН на підприємстві, також подарунки отримали людини похилого віку та родини воїнів АТО.

«У деяких селах були малозабезпечені люди, що вже не можуть добре ходити. Щоб і вони отримали допомогу, ми залишили набори головам сільських рад, які зобов'язалися все передати», - розповідає директор «Бучачагрохлібпром» Іван Карачка.

Кожен із наборів містить солодощі, 10 кг круп, 10 кг борошна та 5 кг цукру. Всього підприємство забезпечило майже 500 таких наборів.

«Ми розуміємо, що перед новорічними святами, усі родини готуються, чекають на подарунки. На жаль, є категорії людей, які в силу життєвих обставин не мають змоги придбати солодощі чи навіть елементарний набір продуктів. Тому наше підприємство вирішило допомогти цим людям перед найбільш очікуваними святами року», - говорить керівник підприємства Петро Гадз.

Як відомо, у Харкові запустили ретропотяг до свята Миколая.