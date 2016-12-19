У Харкові запустили ретропотяг до свята Миколая (фото)

У Харкові сьогодні запустили ретропотяг. Відправлення відбулось на станції «Харків-пасажирський».

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Потяг відправився на станцію «Основа» разом із дітьми залізничників.

Після захоплюючої 40-хвилинної поїздки зі станції «Харків-Пасажирський» до станції «Основа» юних пасажирів чекає не менш цікава екскурсія станцією.

Довідка. Паровоз на вугіллі серії «Ер», побудований в 1954 році на румунському заводі «Совромнефтемаш», з 2002 року не експлуатувався і весь цей час іржавів в депо.

У грудні 2013 року керівництво Південної залізниці прийняло рішення його відреставрувати. У свій перший рейс ретропоїзд відправився 9 травня 2014 року. За два роки паровоз здійснив кілька поїздок, приурочених під святкові дати. Зараз у складі поїзда також ретровагон, побудований 75 років тому.