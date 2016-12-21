Тернопільський ФДМУ вчергове виставляє на продаж радіозавод "Оріон"

Як повідомили УНІАН в прес-службі відділення, до продажу пропонується 96,129% статутного капіталу ПАТ.

Початкова ціна пакета акцій – 120 млн грн. Крок торгів – 1,2 млн грн.

Основний вид продукції підприємства – засоби радіозв’язку, апаратура для запису та відтворення звуку і зображення.

Умовами продажу передбачено, що новий власник заводу протягом 5-ти років з моменту укладення договору зобов’язаний дотримуватись тих видів економічної діяльності, які є на дату підписання договору купівлі-продажу пакета акцій, забезпечити освоєння нових видів продукції та послуг, здійснити заходи модернізації механообробного та інструментального виробництва.

Читайте такожВідділення ФДМУ в Тернопільській області виставляє на продаж ПАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" за 140,8 млн грн

Конкурсна документація приймається до 17 год 5 січня 2017 року у Регіональному відділенні ФДМУ по Тернопільській області.

Конкурс з продажу заводу відбудеться 16 січня.

Як повідомляв УНІАН, Фонд Держмайна вже неодноразово виставляв на продаж «Оріон», однак бажаючих його придбати не знайшлося.

У липні його намагалися продати за 140 млн грн. На чергові торги, які мали відбутися 15 грудня, ціну акцій зменшили на 20 млн грн.

Втім, аукціон е відбувся через відсутність бажаючих придбати підприємство.